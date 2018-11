Kamæleon med sans for komik

Søs Egelind har spillet alt fra seriøse dramatiske roller til de mere komiske. I morgen fylder den alsidige skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter 60 år

Der findes ikke mange kvinder, som kan prale af både at have vundet prisen som ”Årets revyforfatter” og prisen for ”Årets værst klædte mand”, men Søs Egelind er heller ikke, som folk er flest. I morgen fylder den folkekære komiker og skuespiller 60 år.

Som barn i Silkeborg drømte hun om at blive skuespiller, og efter studentereksamen kom hun direkte ind på skuespillerlinjen på Aarhus Teaters Elevskole, hvorfra hun blev færdig i 1982. Samme år mødte hun første gang Kirsten Lehfeldt, der med sin lille statur var det komiske modstykke til den høje og ranglede Egelind.

De tonede for første gang frem på de danske tv-skærme i programmet ”Klikk” i 1984. Og makkerskabet har mere eller mindre holdt lige siden, når de er taget på turné, har holdt foredrag eller har lavet tv under titlen ”Søs og Kirsten”. Sammen har de to komikere ikke været bange for at tage det kiksede, det grimme og det skæve under kærlig behandling, ofte i forklædning og uden spor af forfængelighed.

Men Søs Egelind er også kunstner i egen ret. Hun har medvirket i flere danske spillefilm, og har en lang række teaterroller bag sig. Heriblandt drømmerollen som Martha i ægteskabsdramaet ”Hvem er bange for Virginia Wolf?” på Gladsaxe Teater i 2004. Hun har instrueret og skrevet manuskripter til både tv og revy, og så har hun lagt stemme til Harry fra DSB-reklamerne.