Kirkehistoriens vedholdende jæger takker af

Onsdag holder professor Per Ingesman sin afskedsforelæsning efter at have arbejdet næsten 40 år med kirkehistorie. Spørgsmålet om, hvordan kristendommen har formet den europæiske kultur, har været en gennemgående drivkraft

Egentlig har den 67-årige kirkehistoriker Per Ingesman haft et fredsommeligt skrivebordsarbejde hele sit lange arbejdsliv. Alligevel ser han visse ligheder mellem sin hverdag på universitetet og en jæger, der tager geværet over skulderen for at gå i skoven for at skyde et dyr.