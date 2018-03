Knud Sørensen: Digtene forlanger at blive skrevet

Forfatteren Knud Sørensen fra Nykøbing Mors har sin faste dagsrytme, der veksler mellem lange gåture og digtning. I morgen fylder han 90 år

Siden Knud Sørensen begyndte at tælle sine skridt for snart 12 år siden, har han nået 35.310.323. Han ved også, at det i gennemsnit er 8260 skridt om dagen, for det hele er indført i excelark på hans computer.

Når andre tjekker deres bankkonto, tjekker han antallet af skridt, han har sat i banken. Her står i øjeblikket 96.640 skridt, som han kan tære på de dage, hvor han sidder mange timer i et tog eller i sin bil på vej til de foredrag, han stadig holder. Foredragene er dog blevet færre, og det passer Knud Sørensen helt fint. Som uddannet landsinspektør deltog han i mange år i snart sagt enhver debat om dansk landbrug. Ligesom han i sine romaner og noveller ofte har skrevet om livet på landet i Jylland. Derfor var han en eftertragtet foredragsholder i blandt andet landboforeningerne. Men da hans faste princip er, at han skal vide ti gange så meget om et emne som det, han skriver eller siger om det pågældende emne, så er det meget passende, at foredragsarrangørerne ikke længere ringer så ofte.