Kunsthandler fylder 80 år: Hver gang jeg har kedet mig, har jeg fundet på et nyt projekt

Jacob Asbæk begyndte karrieren med at arbejde på sin fars maskinfabrik og lave skulpturer af skrot, indtil et tilfældigt møde på et fortov fik ham til at blive kunsthandler og galleriejer. Lørdag fylder han 80 år