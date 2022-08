Manden, der lukkede og slukkede for kommunismen og den kolde krig, er død

Mikhail Gorbatjov er død, 91 år. Gorbatjov var den sidste politiske leder i det tidligere Sovjetunionen. Hans politiske og økonomiske reformer endte med imperiets opløsning – noget, flertallet af russerne aldrig tilgav ham. Uden for landets grænser blev Gorbatjov derimod anset for at være en af de vigtigste skikkelser bag ophøret af den kolde krig

Det var kendetegnede, at Mikhail Gorbatjov – Sovjetunionens sidste leder – høstede aftenens længste klapsalver, da 25-årsdagen for Murens fald blev fejret i Berlin i 2014. Det var lige så kendetegnende, at kun få russere klappede med. Så sent som i 2015 blev der foretaget en meningsmåling i Rusland af det uafhængige forskningsinstitut Levada, som viste, at 55 procent af russerne var utilfredse med de reformer, som Gorbatjov indledte 30 år tidligere, i 1985, som nyvalgt kommunistisk generalsekretær.

For vel var Mikhail Gorbatjov feteret i udlandet, hvor han blev set som en af de vigtigste drivkræfter bag afslutningen af den kolde krig og modtog Nobels Fredspris i 1990, men i Rusland forblev han en kontroversiel figur frem til sin død. Han døde tirsdag aften på centralsygehuset i Moskva efter længere tids sygdom.