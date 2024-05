Marianne Levinsens mand kiggede forskrækket på hende, da hun delte sine karriereplaner

To smertefulde tab lærte Marianne Levinsen, at man skal tage chancer i livet og ikke udsætte glæder. Selv satsede hun stort, da hun opgav et vellønnet lederjob for at blive fremtidsforsker. Onsdag fylder hun 60 år