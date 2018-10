Mellem himmel og helvede har Erik Brandt fundet sin vej i livet

Erik Brandt har opnået international succes i modebranchen, men oplevet lige så dybt et fald i sit privatliv. I morgen fylder han 75 år

Var der en, som billedligt talt kunne gå på vandet i 1970’erne, var det Erik Brandt. Sammen med sin nu afdøde hustru Margit Brandt opbyggede han modeimperiet Margit Brandt Design og mængede sig med jetset og royale. I morgen fylder han 75 år og kan se tilbage på et liv, der har budt på succes og berømmelse, men de senere år også alvorlige indre dæmoner at kæmpe med.

Det hele startede i 1943, da han blev født i det indre København. Faderen kom fra en præstefamilie i Vestjylland og ejede en virksomhed, der specialiserede sig i beklædning. Moderen var model, så interessen for mode og stil havde han med sig fra start.

Men Erik Brandt er også født med en evne for handel. Det var dog først, da han i 1961 mødte sin kommende hustru Margit Brandt, at forretningseventyret tog fart.

”Hun syntes, jeg var lapset, og jeg syntes ikke, hun var noget specielt. Men det blev specielt hen ad vejen, og vi pjækkede og gik i biografen, og vi blev meget forelskede og var det i 50 år. Men vi fandt aldrig rigtig ud af, hvad der var arbejde og privatliv. Det flød sammen,” siger han.

Det skyldtes den massive succes, parret fik med modefirmaet Margit Brandt Design, som de grundlagde samme år, som de blev gift, i 1966. Herfra gik det stærkt. Med Erik Brandts sans for forretning og Margit Brandts øje for det stilistiske voksede virksomheden sig stor, og snart åbnede filialer over hele verden. Parret bevægede sig i de mest eksklusive kredse i København, Paris og New York. De drak drinks med verdensberømte kunstnere som Andy Warhol, mens pengene strømmede ind. Ligeledes kom to døtre, Emilie og Julie, til verden.