Mellem politisk analyse og tibetansk buddhisme

Erik Meier Carlsen har i sit liv vekslet mellem politisk videnskab og spirituel væren, mellem sociologen Chantal Mouffe og buddhisten Dalai Lama, mellem redaktion og meditation. I morgen fylder han 70 år

Da Erik Meier Carlsen var syv år gammel, kom han til at tænke en del mere over døden, end syvårige har for vane at gøre. Han har siden fortalt, at det er i denne meget foruroligende erkendelse af døden, han siden har søgt mening med livet. I morgen fylder journalisten, den politiske analytiker og kommentator, den praktiserende buddhist, den tidligere chefredaktør ved dagbladene Information og B.T. og den forholdsvis nyslåede cand.mag i religionshistorie 70 år.

Det tænksomme og lettere dødsangste barn udviklede sig i første omgang til en ung, venstreorienteret studenteroprører, der i de hektiske år omkring 1968 studerede statskundskab på Aarhus Universitet og blev udlært journalist på den socialdemokratiske A-presses aarhusianske flagskib, Demokraten.

Men det var ikke kun Karl Marx og andre af periodens populære politiske tænkere eller politiske demonstrationer mod Vietnamkrigen, der optog hans sind. Tilværelsens mere spirituelle dimensioner optog ham lige så meget, og i 1971 blev han tilhænger af en hinduistisk guru, der havde åbnet et kloster på Gyllingnæs ved Horsens. To år senere mødte han personligt den tibetanske buddhismes overhoved, Dalai Lama, og oplevede mødet som en stormende forelskelse. På det religiøse plan var hans livsbane fastlagt. I 44 år har han bekendt sig til buddhismen, og han har udgivet flere bøger herom. I 2007 udkom ”Tilstedeværelsen – Dalai Lamas liv & lære – uden pynt”, og tre år efter udgav han en kommenteret udgave af Den Tibetanske Dødebog.