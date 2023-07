Min far var soldat i Første Verdenskrig, og vi børn forstod, at der ikke er noget værre end krig

Jørgen Poulsen voksede op på et lille landbrug i Sønderjylland. Han mistede tidligt sin far og måtte kæmpe for at få en uddannelse. Som barn lærte han, at man skal stå op for det, man tror på. Onsdag fylder den tidligere tv-journalist og generalsekretær i Røde Kors 80 år