Ministeren, der holder af Brandes og billige biler

Simon Emil Ammitzbøll har oplevet store op- og nedture, både politisk og personligt. I dag sidder LA-politikeren på en tung, økonomisk ministerpost, men han er også kendt som en tænksom værdikriger og dygtig debattør

Søndag den 7. juni 2009 ringede Simon Emil Ammitzbølls telefon. I røret ventede et politisk frieri.

Anders Samuelsen (LA), Ammitzbølls tidligere partifælle i Radikale Venstre, ville høre, om de to politikere ikke skulle slå deres liberale pjalter sammen. I årene, der var gået forud, havde de begge forladt det gamle midterparti og stod nu i spidsen for hvert deres nødlidende politiske projekt. Anders Samuelsen for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll for Borgerligt Centrum. Efter lidt betænkningstid sagde Ammitzbøll ja til frieriet, og Liberal Alliance er som bekendt i dag et middelstort parti på Christiansborg og del af den borgerlige trekløverregering.

”Jeg er uendeligt glad for, at Anders ringede til mig en sommerdag for over otte år siden,” skrev Simon Emil Ammitzbøll for nylig på Facebook i forbindelse med partiformandens 50-årsfødselsdag.

”Det har været et privilegium at lære Anders at kende og arbejde sammen med ham gennem op- og nedture. For Anders går jeg gennem ild og vand. Med Anders vandrer jeg videre gennem den værste storm. Med Anders tåler jeg nederlag og fejrer sejre,” skrev Ammitzbøll videre.

I dag har Anders Samuelsen mulighed for at skrive en lige så patosfyldt fødselsdagshilsen tilbage til sin partifælle. Simon Emil Ammitzbøll fylder nemlig 40 år og det i rollen som økonomi- og indenrigsminister. Da Liberal Alliance for snart et år siden gik i regering, overraskede det mange, at formand Anders Samuelsen valgte udenrigsministerposten. I stedet tog parti-to’eren Simon Emil Ammitzbøll sig af den tunge, økonomiske post.