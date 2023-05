Næsten halvdelen af dagtilbud til de 0-2 årige er ikke gode nok

Fra 1. august er vender Jakob Ellemann-Jensen (V) - på fuldt blus - tilbage fra sin sygemelding og er igen formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister. Men hvis man har været sygemeldt med stress i seks måneder, er det så overhovedet muligt at genoptage et politisk topjob?

Det spørgsmål besvarer blandt andre Ida Auken(S), folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidligere miljøminister, og Stig Grenov, tidligere formand for Kristendemokraterne, i dagens Kristeligt Dagblad.

Dagtilbud er utilstrækkelige

Vi hopper videre til en historie om de mindste.

Tæt på hvert andet dagtilbud til de 0-2-årige har en decideret "utilstrækkelig kvalitet", og enkelte har ligefrem en "ringe kvalitet". Det viser en ny undersøgelse fra VIVE og EVA.

Pædagogiske tilbud skal ifølge dagtilbudsloven sikre børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, men i mange tilfælde bliver børn kun tilbudt ren pasning - og endda af utilstrækkelig kvalitet. Det bekymrer børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

Tre korte fra udlandet

Torsdag ankede den tidligere amerikanske præsident Donald Trump sin dom for seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod forfatteren E. Jean Carroll.

Søndag er det 75-års dagen for oprettelsen af staten Israel. Kristeligt Dagblad gør status i dagens leder.

Det højeste antal mennesker nogensinde er på tvungen flugt i eget land. Kombinationen af krig og klimakatastrofer har betydet, at antallet af internt fordrevne nu er på 71 millioner mennesker.

Flere indsatte uddanner sig

Nu til en glædelig nyhed.

Kriminalforsorgen har haft succes med at få markant flere indsatte i fængsler til at tage en uddannelse. Sidste år steg det samlede antal timer, indsatte tager såkaldte AMU-kurser, med 70 procent, og antallet ligger nu 85.000 timer. Det sker på trods af, at der er akut mangel på fængselsbetjente i fængslerne. At så mange indsatte uddanner sig vil bremse tilbagefald til kriminalitet, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau.

Næser fra fortiden

Har du overvejet, hvorfor din næse ser ud, som den gør?

Det kan en gruppe forskere fra University College London være med til at give et svar på. De har fundet frem til, at menneskers næseform kan være påvirket af dna arvet fra neandertalere, vores uddøde slægtninge, der eksisterede indtil omkring 40.000 år siden. Det fremgår af det videnskabelige tidsskrift Communications Biology.

Forskerne har især beskæftiget sig med ét bestemt gen, som påvirker højden på vores næser. Forskerne mener, at dét gen har været fordelagtigt for neandertalerne, i det de søgte væk fra Afrika og mod det kolde nord. Samme gen kan findes hos os mennesker, homo sapiens, den dag i dag, konkluderer forskerne.