Nationalmuseets forskningschef: Historien skal skrives ind i nutiden

Det var fortidens dødelige dueller, der antændte Christian Sune Pedersens interesse for historien. På fredag fylder Nationalmuseets forskningschef for den nyere tid 50 år

Som forskningschef for ”nyere tid” på Nationalmuseet dækker Christian Sune Pedersen den seneste periode – siden 1660. I øjeblikket forsker hans afdeling således i alt fra Store Nordiske Krig til coronakrisen. Herudover ligger ”verdens kulturer” også lige under hans område, så det spænder mildt sagt over mere, end han selv kan gabe over, som han siger. Men Christian Sune Pedersens nysgerrighed har alligevel ført ham ud i vilde situationer fra stormfuld sejlads i Grønland til at deltage i indiske farvelege i Vestbengalen og rituelle fuldemandsfægterier i Østeuropa.