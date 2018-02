Naturmærkemanden har solgt sine sidste mærker

Igennem adskillige årtier cyklede Kristian Poulsen rundt på københavnske beværtninger og solgte naturmærker. Han gik under navnet ”Naturmærkemanden”. Nu er han død, 95 år

Vi befinder os i 1970’erne på en bar i København, et tilrøget og snusket sted, før puritansk mådehold og rygeforbud slog igennem. Øllet flyder, David Bowie og Gasolin’ spiller om kap i højttalerne, og stemningen summer. Blandt stamgæster og unge studerende skiller én person sig ud. En ædru herre med et naturmærkeark i hånden står midt i røgsløret og spejder ud over forsamlingen.