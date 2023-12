Nogle gange skælder Bente Boserup ud på dem, der er døde, fordi hun savner dem

Bente Boserup fik for alvor interesse for udsatte børn, da hun kom i praktik på en institution for unge kriminelle. Tidligere på året blev hun udpeget som forperson for Børnerådet efter en lang karriere i Børns Vilkår. I dag fylder hun 70 år