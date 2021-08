Nogle tror, at arbejdslivet slutter, når man går på pension. Men sådan blev det slet ikke for Svend Erik

Svend Erik Larsen, der i morgen fylder 75 år, var som ung student vikar på en efterskole for drenge, hvor han opdagede fortællingens magiske evne til at tryllebinde børnene. Dén indsigt blev indgangen til et liv med bøger, hvor han som forsker har rejst over hele verden