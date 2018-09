Ny formand for kirkens krumtapper

Provster skal ikke længere kun føre tilsyn med love og regler, men også sikre en bred vifte af relationelle opgaver. Det mener Peter Birch, der er nyvalgt formand for Danmarks Provsteforening

Den bureaukratiske provst er afgået ved døden. Sådan lyder konstateringen fra provst i Gentofte ved København Peter Birch, som – hvis nogen skulle være i tvivl – ikke henviser til en bestemt person, men til selve forståelsen af det kirkelige embede, der rangerer mellem præster og biskopper.

”Den tid, hvor provsten var en person, der udelukkende sørgede for, at regler og love blev overholdt i sognene, er forbi. Vi fører selvfølgelig stadig tilsyn, men arbejdsbeskrivelsen er blevet bredere. Nu handler det også om blandt andet arbejdsmiljø og om at facilitere samarbejdsprojekter på tværs af sognegrænser,” siger han.

Forståelsen af provsterollen får 56-årige Peter Birch rig mulighed for at engagere sig mere i fremover. Han er nemlig netop blevet valgt til ny formand for Danmarks Provsteforening, som tager hånd om landets 105 provster. Eller folkekirkens krumtapper, som Peter Birch hørte Kirkeministeriets departementschef kalde dem under foreningens netop afholdte årsmøde.

På samme årsmøde blev der blandt andet talt om vigtigheden af, at provster skaber rum for at tale om det kollegiale og det lokale arbejdsmiljø, hvilket Peter Birch finder vigtigt.