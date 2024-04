Jacob Holm bliver ny provst på Bornholm: Jeg lovede min far at blive dyrlæge

Jacob Holm er født og opvokset på Bornholm, hvor han gik til spejder og i søndagsskole og lærte både missionske og grundtvigske miljøer at kende. Efter mange år i Aarhus vender han i maj tilbage til sin fødeø for at blive provst med ansvar for øens 22 folkekirker