Olsen Bandens sidste medlem er død

Morten Grunwald blev folkeeje i rollen som Benny i Olsen Banden, men indtog også et hav af andre film- og teaterroller. Nu er den folkekære skuespiller gået bort, 83 år gammel

Sig sætningen: ”Skide godt, Egon”, og de fleste danskere kan for deres indre øre høre Benny fra den ikoniske forbryder-trio Olsen-Banden tale til bandens leder Egon omkring et Tuborg-fyldt spisebord i 1970’erne. Det var Morten Grunwald, der legemliggjorde den sprælske og rapkæftede spasmager, men udover sin mest kendte rolle som Benny i Olsen-banden har han spillet med i flere end 50 film og teaterroller. Nu er en af Danmarks mest folkekære skuespillere gået bort i en alder af 83 år.

I hele 60 år satte Morten Grunwald sit umiskendelige præg på dansk film og teater. Drømmen om at blive skuespiller tog sin spæde start i 1940’erne, hvor han sang i kor hos Odense Teater, tilluskede sig små statistroller i forskellige film og jævnligt gik i teatret. Moderen var dog i starten en smule mistroisk over for den plan.

”Skal du virkelig være skuespiller?,” spurgte hun den unge Morten Grunwald i familiens hjem i Odense 1940’erne.

Forældrene sendte således deres søn i lære som tandtekniker, som mejerist og i arbejde på en engrosvirksomhed. Men det var skuespillet, han ville, og familiens bekymringer skulle da også blive gjort til skamme. I 1956 blev han optaget på Odense Teaters elevskole, hvor han oplevede en forelskelse i skuespilfaget, der kun voksede sig større med tiden.

Morten Grunwald fik i starten af 1960’erne sine første større teaterjobs i revy på ABC-teateret og i Cirkusrevyen og vandt sin første Bodil for sin rolle i stykket ”Fem mand og Rosa”. Det var også i denne tid, en anden stor forelskelse indtraf, da han faldt for skuespilleren Lily Weiding, som han var gift med til sin død, og med hvem han har datteren Tanja. De første filmroller kom i instruktør Erik Ballings ”Slå først, Frede” og ”Slap af, Frede”. Og netop Erik Balling skulle Morten Grunwald se meget mere til.

For Erik Balling beseglede på mange måder Morten Grunwalds filmiske skæbne, da han i 1968 tildelte ham rollen som Benny i den første film om Olsen-Banden. Selv ikke Morten Grunwald havde dengang forventet, at den i dag legendariske filmserie skulle vare ved indtil 1998 og gøre ham til fast inventar i danskernes filmiske bevidsthed som den glade, overmodige Benny, klædt i ternet blazer og gule sokker.

I 14 film fulgte millioner af danskere med i Olsen-Bandens mere eller mindre vellykkede eskapader, og filmene udødeliggjorde både Egon, Benny og Kjeld, som de tre fallerede banditter hed. Og Morten Grunwald blev tæt ven med de nu afdøde skuespillere, Ove Sprogøe som Egon og Poul Bundgaard som Kjeld.

”I en årrække indspillede vi nogle uger hver sommer, og jeg husker de somre som meget stimulerende. Det var altid en glæde at mødes med drengene og pigerne, og da det kun skete en gang om året, så nåede vi aldrig at blive trætte af hinanden. Som Poul Bundgaard engang sagde, så var vi livsvenner. Jo, de mennesker var meget vigtige for mig,” sagde Morten Grunwald til Kristeligt Dagblad i 2016.

Filmene forhindrede dog ikke skuespilleren i at kaste sig ud i nye projekter. I 1971 blev han direktør for Bristol-teatret i København, i 1980 overtog han Allé-Scenen i samme by og omdøbte den til Betty Nansen-teatret, det samme år, som han blev gift med Lily Weidinger, og fra 1989 til 1998 var han chef for Østre Gasværk-teatret. Han har ligeledes modtaget en lang række priser i løbet af sin karriere, og atypisk for en skuespiller viste han også et politisk ansigt, da han var medstifter af den borgerlig-liberale tænketank Cepos i 2004.

”Jeg har været en lykkens pamfilius. Jeg har ikke haft et ledigt øjeblik, siden jeg kom på elevskolen, og jeg har været så utrolig heldig i mit kærlighedsliv, at jeg har fået den pige, jeg elsker, og som jeg har haft et pragtfuldt liv med,” sagde han til Berlingske i 2014.

Selv i en fremskreden alder var han aktiv som skuespiller. Senest da han i 2014 kunne opleves på det store lærred i Bille Augusts film ”Stille Hjerte” om et ægtepar, hvor konen lider af en uhelbredelig sygdom, og Morten Grunwald i rollen som Poul hjælper hende med at dø.

Men selvom han havde haft et utal af roller i andre film og teaterstykker, kom folk stadig i 2016 hen til den nu mere end 80-årige Morten Grunwald, klappede ham på ryggen og indledte samtalen med ordene: ”Skide godt, Egon”. Det fortalte han dengang til Kristeligt Dagblad.

”Jeg har selvfølgelig også lavet mange andre ting, men Benny har været en stor del af mit arbejdsliv. Jeg er tit blevet spurgt, om det ikke er forfærdeligt, når folk klasker mig på ryggen og kalder mig Benny. Men altså, jeg synes jo, det er dejligt, for det er et udtryk for, at de kan lide rollen. Jeg har naturligvis også lavet mange andre ting, men Benny har været en stor del af mit arbejdsliv, og jeg glæder mig over, når folk kan genkende ham i mig.”

Selvom han glædede sig over at blive husket, var Morten Grunwald ikke et af de mennesker, der var ubetinget glad for at blive ældre. Mentalt har han altid følt sig ung, men som han udtrykte det i bogen ”Modne mænd”, i 2016, ”var nedtællingen begyndt”. Han så døden i øjnene, og den kom heller ikke uventet: Tidligere på året meddelte Morten Grünwald, at han havde fået konstateret kræft i skjoldbruskkirtlen, og at han havde takket nej til behandling.

Når filmene om Olsen-Banden startede, indledte Egon altid med ordene: ”Jeg har en plan”. Morten Grunwald har også altid haft en plan. Han drømte om at blive skuespiller, og den drøm opfyldte han. Morten Grünwald er gået bort, men han lever videre i danskernes bevidsthed som Benny - i ternet blazer, med en Tuborg i hånden og klar til et nyt kup.