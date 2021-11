Pia Olsen Dyhr: "Jeg skal øve mig i at tilgive andre mennesker"

I en kaotisk barndom skulle formand for SF, Pia Olsen Dyhr, ofte påtage sig en voksenrolle. To personer åbnede hendes verden for kristendommen og litteraturen. Tirsdag fylder hun 50 år, og i den anledning har Kristeligt Dagblad stillet hende en række spørgsmål om livet

Hvilke personer – udover din livsledsager – har betydet mest for at forme dig til den, du er blevet?

Organisten i min kirke, Bent, blev som en reservefar for mig. Jeg havde en tumultarisk barndom, og i kirken og hos ham fik jeg en base. Bent var næstekærlig overfor alle. Han har gjort meget for mit forhold til kristendom og kirken. Min bibliotekar Dorte har også betydet meget for mig. Hun var den, der åbnede bøgernes verden for mig, så jeg ikke bare læste Lucky Luke. "Fiskerne" af Hans Kirk var en af de første bøger, hun gav mig. Begge fik min verden til at blive meget større, end den var i forvejen.

Hvilken sorg eller hvilket tab i dit liv vil du nævne her?

Tabet af min far. Jeg boede alene med ham, fra jeg var 11 år gammel. Han havde et alkoholproblem og en kronisk sygdom, som han ikke var særlig god til at passe på. Og så havde han også ufattelig meget kærlighed til mig. Da han lå for døden, var jeg meget vred på ham, og jeg havde brug for at sige til ham, at jeg var ked af, at han aldrig havde fået gjort noget ved sit alkoholproblem. Men at jeg også var glad for, at han altid havde enormt meget kærlighed. I år er det 10 år siden, han døde, og jeg savner ham stadig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvor ser du din far i dig selv?

Min far havde en Dr. Jekyll og Mr. Hyde-personlighed. Han kunne virkelig blive vred. Det kan jeg genkende i både mig selv og min lillebror. Jeg kan ikke have, at folk lyver eller snyder, så bliver jeg så rasende, at jeg ryster over det hele. Jeg glemmer det ikke igen, og jeg kan næsten udelukke andre mennesker. Jeg har prøvet at tæmme det, og det er også blevet bedre med alderen. Men jeg skal øve mig i at tilgive andre mennesker – det er virkelig svært.

Hvornår udviste du mod og sprang ud på ”de 70.000 favne”?

Da jeg blev formand for SF. SF var lige trådt ud af regeringen, og der var mildest talt krisestemning. Flere spurgte, om ikke jeg skulle være formand. Men det havde jeg faktisk ikke lyst til. En meget god veninde sagde til mig "læg dig på gulvet, luk øjnene, og så tænk over, hvad du egentlig er bange for". Det gjorde jeg, og jeg kom frem til, at jeg ikke havde lyst til at være en kransekagefigur eller en person, der skulle skrives om. Jeg ville bare gerne lave politik. Jeg kan godt lide at forhandle finanslov, men at skulle stå frem som person, det kræver stadig hver eneste gang meget mod af mig, for jeg føler mig meget nøgen.

Hvad ville du gerne have gjort anderledes?

Jeg var på barsel, da jeg blev valgt til Folketinget, og jeg droppede resten af min barsel, fordi jeg tænkte, at nu skulle jeg vise, at jeg duede til noget. Jeg havde fire måneder tilbage af min barsel, og jeg ville ønske, at jeg havde taget dem. Det er jeg stadig ked af, for de kommer aldrig tilbage. Og det er en fantastisk tid at være sammen med sit barn i. Hver gang vi har en i vores folketingsgruppe, der får børn, siger jeg til dem, at de skal huske at bruge den tid, de har brug for.

Hvad tror du på?

Jeg er kristen. Men jeg er også meget opmærksom på den kærlighed, der er mellem mennesker – den synes jeg er guddommelig. Det er så stort, at det ikke bare kan være kemiske reaktioner i hjernen. Det er unikt, at man kan føle så meget for andre mennesker, man ikke nødvendigvis kender, og at man faktisk bare har lyst til at gøre noget for sin næste. Jeg oplever det i politik nogle gange, hvor folk virkelig tager hensyn til nogle andre, hvor det ikke er i deres egen interesse. Min kristne tro er en tryghed. Når alt sejler, så er det stedet, hvor jeg kan søge fred og få en klarhed. Hvis jeg har et problem i mit liv, kan jeg godt lide at gå til alters. Der får jeg det rum, der skal til for at finde ud af, hvad der egentlig er kernen i mit problem og får skrællet alt andet fra.

Beskriv en scene fra din barndom.

En nat, da jeg var omkring 12 år, vækkede min far mig. Når det skete, var det normalt fordi han var syg eller der var sket noget, som jeg skulle fikse. Men den her nat vækkede han mig, fordi det sneede og han ville have, at vi lavede en snemand. Det var mørkt og alt var stille. Og så gik vi ud og lavede en snemand midt om natten. Jeg tror, at den var lidt sjappet i det, og fik nogle sorte folder. Men det var sjovt og vi grinede meget. Meget af tiden med min far sørgede jeg for at få ham på hospitalet og for, at han fik noget at spise. Jeg havde enormt meget voksenansvar, men lige der fik jeg muligheden for at være barn. Og han var den fjollede far. Jeg har stadig exceptionelt meget kærlighed til sne. Og når det sner, vækker jeg altid mine børn.