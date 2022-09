Pludselig udgjorde 38-årige Marianne Qvortrup Fibiger den ældste generation i sin familie

Når det, man er vant til, sættes ud af kraft, fremstår dets værdi mere klart. Den erkendelse har været et mantra i religionsforskeren Marianne Qvortrup Fibigers liv og karriere. Religionsforskeren, som fylder 60 år i dag, har brugt sit liv på at forstå sin egen og andres kultur og religion ved at skærpe blikket for de mønstre, man normalt tager for givet.

Forældrenes værdi blev tydelig, da hun fandt sin mor på køkkengulvet - hun var død efter et forløb med bugspytkirtelkræft. Dengang var Marianne Qvortrup Fibiger 38 år. Seks år forinden var hendes far død af samme sygdom, og Marianne Qvortrup Fibiger måtte indse, at hun pludselig udgjorde den ældste generation i hendes gren af familien.