Rasmus Tantholdt til Sørine Gotfredsen: Jeg plejede at opsøge kaos, nu higer jeg efter ro

I Kristeligt Dagblads nye eksistenspodcast med Sørine Gotfredsen som vært, går hun helt tæt på begrebet livskraft. I hvert afsnit inviterer hun en ny gæst med i studiet. Her fortæller gæsten om et definerende øjeblik i deres liv, hvor vedkommende mærkede livskraften.

Logo til podcasten "Sørine & Livskraften". Illustration: Anne-Sofie Christensen

I første afsnit er krigskorrespondent Rasmus Tantholdt gæst. Han fortæller om en barndom, hvor hans far begyndte at drikke og senere blev dræbt i en tragisk togulykke. Opvæksten lærte ham at navigere i kaos. Den evne hjælper ham den dag i dag, når han befinder sig i krigszoner. Men hvordan finder han livskraft, når han står midt i krigens meningsløshed? Det taler Sørine Gotfredsen med ham om i dette afsnit.

Krigskorrespondent Rasmus Tantholdt er første gæst i podcasten "Sørine & Livskraften". Foto: KD

Idé, tilrettelæggelse, klip og redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen. Produktionsassistent: Amalie Lyngby Cloos.

