Rejsende i opera som ekstremsport

Susanne Elmark er sangerinden, der kan knække de sværeste og mest halsbrækkende sopranpartier. I dag fylder hun 50 år

I dag ville den tyske komponist Bernd Alois Zimmermann være fyldt 100 år. Det bliver markeret med en festforestilling i Nürnberg, hvor hans opera ”Die Soldaten” opføres. Den danske sopran Susanne Elmark er kun halvt så gammel, men mon ikke hun også bliver fejret fra scenen i Nürnberg på sin fødselsdag i dag? Hun synger nemlig den kvindelige hovedrolle Maries parti i operaopførelsen.

Rollen som Marie hører til blandt de roller, som Susanne Elmark har haft allerstørst succes med. I både Zürich, Berlin og Buenos Aires har hun sunget de vanskelige høje toner, som rollen kræver, og som er blevet hendes varemærke. Som koloratursopran har hun den sjældne evne at kunne ”farve” de høje toner ved at synge dem hurtigt og smidigt. Hun påtager sig gerne de allersværeste og mest halsbrækkende sopranpartier, og er i den forbindelse ved flere lejligheder blevet betegnet som operaens ekstremsportsudøver. Sidste år fik hun P2 Prisen for bedste koncertoplevelse for netop ”Die Soldaten”.