Rosa Lund: Da jeg fik sklerose, tænkte jeg, at ingen nogensinde ville elske mig igen

Folketingspolitiker Rosa Lund (EL) har hele sit liv higet efter andre menneskers anerkendelse og har haft svært ved at tro på, hun var værd at elske.

Så da hun som 23-årig – nyvalgt i Folketinget og med livet foran sig – fik diagnosen sklerose, tænkte hun, at hun aldrig ville finde kærligheden. For hvem ville kunne elske hende nu?

Da hun mødte en mand, som på trods af sygdom gerne ville have hende, var lykken gjort. Dog kun for en stund. For forholdet udviklede langsomt skævt og endte både i vold og ydmygelser.

Da folketingspolitiker for Enhedslisten Rosa Lund var 23 år, fik hun en kronisk sygdom, som ændrede hendes syn på sit eget værd. Det fortæller hun om i "Sørine & Livskraften". Foto: Kristeligt Dagblad

Lyt med, når Rosa Lund i dette afsnit af “Sørine & Livskraften” fortæller om det dårlige selvværd, og hvordan hun fandt styrken til at slutte det ødelæggende parforhold.

Og så fortæller Sørine Gotfredsen sin historie om, hvordan hun også altid har kæmpet med at føle sig som en, der ikke var værd at elske.

Sørine Gotfredsen opdager, at hun har mere til fælles med gæsten i dette afsnit af "Sørine & Livskraften" Rosa Lund, end hun troede. Foto: Kristeligt Dagblad.

Vært: Sørine Gotfredsen.

Idé, tilrettelæggelse, klip og redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen. Produktionsassistent: Amalie Lyngby Cloos.

