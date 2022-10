Sebastian Mernild fylder 50 år: Min viden skal gøre gavn i samfundet

Når naturen viser sig fra sin ekstreme side, kan man være ret sikker på, at telefonen ringer hos Sebastian Mernild. I den anden ende af røret befinder der sig ofte en journalist, som søger forklaringer på store regnskyl i Tyskland, hedebølger i Sydeuropa, smeltede gletsjere i Schweiz, skovbrande i Australien eller andre katastrofer, som har konsekvenser for både mennesker og natur.

Og ofte får de samme svar fra klimaforskeren: Nej, de ekstreme hændelser kommer ikke som nogen overraskelse, ja, de kan i højere grad relateres til menneskeskabte klimaforandringer – og ja, vi kommer formentlig til at se flere af dem.

”Det kan godt blive meget af det samme, jeg siger, men jeg prioriterer altid de opkald, jeg får. Det gør jeg ud fra en filosofi om, at den viden, jeg genererer i regneark, også skal nå uden for det videnskabelige miljø. For mig er det allervigtigste, at vi oplyser samfundet om de forandringer, der sker. Det er jeg glad for at kunne være med til som forsker,” siger Sebastian Mernild, som i dag fylder 50 år.

Sebastian Mernild har brugt de seneste mange år på at dokumentere, hvordan kloden bliver et varmere og vådere sted. Egentlig var det landskabers udseende, der allerede under opvæksten i Odense gjorde ham nysgerrig på smeltevand og klimaets udvikling. Men da han fra 2003 til 2006 skrev en ph.d. om klimaforandringer og glaciologi ved Københavns Universitet og studerede isens bevægelser i Østgrønland, opstod ønsket om at formidle de fremtidige konsekvenser af forandringerne.



”Der gik jeg fra at være en universitetsstuderende, der primært kiggede i bøgerne, til at arbejde i felten og følge udviklingen de samme steder år efter år. Det var der, jeg fik lagt grundstenene til min videre forståelse af, at min viden skal gøre gavn i samfundet,” siger Sebastian Mernild, som siden har forsket i blandt andet Alaska, Chile, New Mexico og Bergen.



Og det er sjældent positive nyheder, der kommer fra forskeren, som i dag er professor og leder af Syddansk Universitets klimacenter. I den seneste rapport fra FN’s klimapanel fra 2022, som han var hovedforfatter på, kunne man læse, hvordan klimaforandringerne er uden fortilfælde, og at gletsjerne vil fortsætte med at smelte og havene med at stige i mange år frem – også selvom det lykkedes at stoppe al CO2-udledning nu. Han har også længe kaldt målet i Paris-aftalen fra 2015 om at holde den globale temperaturstigning på to grader umuligt at nå.



Siden din ph.d.-afhandling har du været afsender af nærmest udelukkende dårlige budskaber om klimaforandringer og menneskets ansvar og manglende handling. Er det ikke hårdt at have den rolle?

”Min intention har været at bringe virkelighedens verden til bordet. Hvis vi vil løse klimakrisen, er det ikke om 10 år, vi skal handle, men nu – eller vi skulle have gjort det for 10-20 år siden. Det er måske ikke de mest lyksalige budskaber, jeg kommer med, men mit mål er at skabe forandring ved at give folk en bevidsthed om, hvor hurtigt tingene forandrer sig, og hvad årsagen er.”

Synes du, at du er lykkedes med det?

”Det er svært at sige direkte, men når jeg kigger ud over det globale landskab, kan jeg konstatere, at Danmark er et af de lande, hvor der faktisk sker meget. Det kan skyldes, at vi forskere er gode til at videreformidle vores viden. Det er på ingen måde noget, jeg kan tage æren for, men sammen kan vi skabe synlighed.”

Hvad ser du selv af håb?

”Ja, det er jo et godt spørgsmål.”



Sebastian Mernild griner kort af spørgsmålet, men tilføjer så, at han faktisk har et eksempel på håb. I den FN-klimarapport, han var forfatter på sidste år, kan man læse om de globale udledninger af CO2 til atmosfæren. Siden 1950’erne er udledningen steget markant, men hvis man sammenligner det seneste årti med årtiet forinden, er den gennemsnitlige vækstrate faktisk faldet fra 2,1 til 1,3 procent i gennemsnit pr. år.

”Så vi ser et fald i væksten i en tid, hvor vi bliver flere mennesker på kloden, lever længere og bliver rigere og dermed kan øge vores forbrug. Så jeg synes faktisk, der begynder at tegne sig et billede af, at noget går i den rigtige retning. Det kræver mere data at konkludere noget, men tallene tyder på, at den grønne omstilling begynder at få fodfæste,” siger han.



”Sådan noget kan da godt trække et smil frem på ens læber.”

Og med det håb in mente kan klimaforskeren nu fejre sin runde fødselsdag med sin hustru og to børn – hvoraf noget af dagen ironisk nok kommer til at foregå i et fly. De seneste dage har familien nemlig været på ferie i London, hvilket var en konfirmationsgave til deres søn.