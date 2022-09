Selv i krige er der plads til kunst og kultur

Da Helle Malmvig havde færdiggjort gymnasiet i 1991, rejste hun i seks måneder rundt i Egypten, Palæstina og Israel. Det var i kølvandet på den første Golfkrig, og den dengang 18-årige kvinde havde fulgt grundigt med i krigen mellem USA og Irak gennem dansk og amerikansk tv.

“En aften havde jeg en lang diskussion med nogle egyptiske beduiner i en ørken. De fortalte, at de var klar til at kæmpe mod Vesten på Saddam Husseins (Iraks daværende præsident, red.) side. Jeg opdagede, at der fandtes et helt andet verdensbillede end det, jeg havde hørt om og set i vestlige medier. Her var på en eller anden måde noget, jeg ikke vidste noget om,” siger Helle Malmvig.