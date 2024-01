Selvhadet havde taget over, og millionerne fossede ud, da Claus Meyer fandt sin gamle tennissko og fik livskraften tilbage

Kok, restauratør og iværksætter Claus Meyer kunne gå på vandet tilbage i 2015. Han havde netop solgt sin forretning Meyers for svimlende 280 millioner kroner, og han var idémanden bag verdens bedste restaurant Noma.

Nu var næste mål sat: Han skulle overtage madscenen i byernes by New York. Han rykkede familien med derover, men der gik ikke lang tid, før eventyret begyndte at gå skævt. Og i 2021 lukkede corona-pandemien endeligt for Meyers drømme om USA.

Tilbage i Danmark, mange millioner fattigere og midt i sit livs sværeste periode var han begyndt at spekulere over, om hans far alligevel havde ret: At Claus Meyer ikke var andet end en tyk dreng fra Lolland.

Lyt i Kristeligt Dagblads app

Artiklen fortsætter under annoncen

Lyt på Apple Podcast

Lyt på Spotify

Men fundet af en gammel tennissko på et tidspunkt, hvor håbløsheden var størst, mindede ham om, at livet i bund og grund handler om alt det nære. For uanset hvor galt det går, så kan han altid spille tennis eller bage et brød.

Claus Meyer har hele livet hørt sin fars fordømmende stemme i sit hoved om, at han ikke var god nok. Men nogle ord fra en præst hjalp ham til at indse, at han altid har været elsket af Gud. Foto: Kristeligt Dagblad

Sammen med Sørine Gotfredsen taler han om sit dårlige selvværd, om det svære forhold til sine forældre og om hele tiden at ville præstere for at blive set og anerkendt.

Og så fortæller han om en nylig oplevelse, der har givet ham sindsro: Nemlig at føle sig elsket af Gud.

Sørine Gotfredsen kender også til følelsen af gerne at ville præstere godt. Det taler hun med gæst Claus Meyer om i "Sørine & Livskraften". Foto: Kristeligt Dagblad

Vært: Sørine Gotfredsen.

Idé, tilrettelæggelse, klip og redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen. Produktionsassistent: Amalie Lyngby Cloos.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til abonnement@k.dk