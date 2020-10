Et voldeligt forhold prægede Gya Siri Trillingsgaard, som levede en nomade-tilværelse, før hun sidst i livet fandt en svensk stationsbygning, hun kunne gøre til sin egen. Med evnen til at bage et gedigent brød og kærlighed til kunsten fandt hun en måde at være i verden. I august døde hun, 74 år.