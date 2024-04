For en smed som Peter lå det slet ikke i kortene, at han skulle blive akademiker. Men han gik målrettet til opgaven

Peter Henningsen voksede op i et miljø, hvor tanken om at blive akademiker lå ham fjernt. Men passionen for at fordybe sig i jævne menneskers historie førte både til en doktorgrad og en stilling som leder af Frilandsmuseet. I morgen fylder han 60 år