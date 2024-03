Søren Ulrik Thomsen frygter både alderdommen og døden: Jeg oplever meget stærkt, hvordan min verden forsvinder

Digter Søren Ulrik Thomsen har, siden han var helt ung, haft en frygt for både alderdommen og døden.

I dag er han 67 år og mærker mere og mere kroppens og sindets gradvise forfald.

Sanserne svækkes, skellene mellem mande- og kvindekroppen udviskes, og når han vågner om morgenen, kan han godt glemme, at verden ikke længere er den samme, som da han var yngre.

I lejlighederne rundt om i København, hvor han tidligere besøgte venner, bor der nu mennesker, han ikke kender, og den verden, han engang kendte, forsvinder langsomt fra ham.

På trods af det, så har lysten til at leve ikke ændret sig, hvilket også betyder, at han – på trods af sin tro på et efterliv – stadig ikke har sluttet fred med, at han en dag skal dø.

Selvdisciplinen og hverdagens rutiner som at gå i kirke og læse bøger holder Søren Ulrik Thomsen fast i livet.

For i en verden, hvor alting forandrer sig omkring ham, forbliver kirkerummet med alle dets ritualer det holdepunkt, han kan vende tilbage til.

I takt med at digter Søren Ulrik Thomsen bliver ældre, mærker han, hvordan hans verden forsvinder. Derfor er det vigtigt for ham at holde fast i sin selvdisciplin og ritualerne i kirken. Foto: Kristeligt Dagblad

Selv kan sognepræst Sørine Gotfredsen godt genkende Søren Ulrik Thomsens ståsted med at tro på Gud og evigheden, og samtidig at frygte den dag man skal herfra.

Og så slutter Søren Ulrik Thomsen af med at læse et digt højt for Sørine Gotfredsen, som for ham indkapsler et helt særligt livskraftens øjeblik.

Selvom sognepræst Sørine Gotfredsen er knap ti år yngre end dagens gæst, så mærker hun også frygten for, hvad der venter på den anden side af døden. Foto: Kristeligt Dagblad

Vært: Sørine Gotfredsen.

Idé, tilrettelæggelse, klip og redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen. Produktionsassistent: Amalie Lyngby Cloos.

