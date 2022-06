Den folkekære musicalstjerne og sanger Stig Rossen fylder i morgen 60 år. Engang faldt han i søvn på scenen og lærte, at man ikke skal leve livet i autopilot

Egentlig lå det ikke i kortene af Stig Rossen skulle være musicalstjerne. Fra 1987 og til 1990 gik han på Guildhall School of Music and Drama i London, men anså først og fremmest sig selv som skuespiller - at synge var bare noget, han også kunne.

Men da Palace Theatre, et af de helt store musicalteatre i Londons West End, holdt åben audition på Les Misérables i 1990 kunne han ikke holde sig væk.