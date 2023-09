Som ung var Sophie Løhde i praktik i Socialdemokratiet. Her blev det tydeligt for hende, at hun hørte til i Venstre

Da indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) var i en uges erhvervspraktik hos Socialdemokratiet, blev hun sikker på, at hun ville være politiker – og at hun hørte til i Venstre. Mandag fylder hun 40 år