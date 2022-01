Teologen, der gik i Løgstrups fodspor

I mange år har Jakob Wolf trukket teologien derhen, hvor almindelig mennesker kan tale med. Et vedvarende mål, han stadig bestræber sig på at opfylde i dag. På lørdag fylder han 70 år

Til en koncert i 1990 blev Jakob Wolf fanget af en musikers folkelige poesi. Det var Lars Lilholt, hvis musik han kalder ”eksemplarisk uden at være banal”, og efter koncerten opsøgte Jakob Wolf musikeren for at tale med ham om hans sangtekster. Mødet blev begyndelsen til en mangeårig samtale og et venskab mellem de to. Ja, Jakob Wolf indviede endda Lars Lilholt i meningen bag dennes største hit, ”Kald det kærlighed”. Mere om det senere.