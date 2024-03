Thomas Bloch Ravn fylder 70 år: Lyt først til de andre – og følg så din egen intuition

Thomas Bloch Ravn har altid haft gavn af at lytte til sin egen indre Rasmus Modsat, når nogen sagde, at noget ikke var muligt. Her svarer den afgående direktør for Den Gamle By i Aarhus, som fylder 70 år den 31. marts, på en række spørgsmål om livet