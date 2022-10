Tidligere folketingsmedlem: Folkekirken er præget af solistkultur

På det lille husmandssted på Nordfyn, hvor Karen Klint voksede op, blev der diskuteret samfundsforhold. Hendes forældre var medlem af Det Radikale Venstre og med i et utal af bestyrelser i alt fra husholdningsforeningen til fodboldklubben og menighedsrådet. Karen Klint blev opdraget med respekt for demokratiet og for kirken som institution. De boede i flere perioder tre generationer sammen på gården, så børnene blev vænnet til at tænke på kollektivet og tage personligt ansvar.

”Jeg har altid fået at vide, at hvis jeg ville brokke mig, skulle jeg også have et forslag til en løsning,” siger hun.

Som ung uddannede hun sig til socialpædagog og blev ansat på et forsorgshjem i Brejning syd for Vejle. Hun blev valgt til tillidsmand, og den rolle udfyldte hun på sin stilfærdige, men vedholdende facon så overbevisende, at nogle lokale socialdemokrater opfordrede hende til at melde sig ind i partiet og stille op til byrådet.

”De syntes, at jeg opførte mig som socialdemokrat, før jeg selv havde tænkt på det. Men jeg kunne godt se, hvad de mente. De to elementer i partinavnet, det sociale og det demokratiske, betyder meget for mig,” siger Karen Klint.

Hun blev valgt ind i byrådet i Børkop i 1978. I 1998 blev hun valgt ind i Folketinget – og blev med det samme medlem af en række udvalg, herunder Kirkeudvalget, som hun tre år senere blev formand for. Denne post bevarede hun frem til valget i 2019, hvor hun trak sig fra landspolitik for i stedet at engagere sig i frivilligt demokratisk arbejde.

”Jeg har aldrig været i politik for karrierens skyld, så jeg var ikke ked af at få en post i et udvalg, som ikke nyder så stor status som mange andre udvalg. Jeg har fået lov at beskæftige mig med noget, jeg har været optaget af – eller er blevet optaget af – og jeg synes, at jeg har kunnet bruge den erfaring, jeg havde med mig, i politik. Jeg havde været på arbejdsmarkedet i 30 år, da jeg blev valgt til Folketinget, og det har været en af mine styrker,” siger Karen Klint.

Da hun fik posten i Kirkeudvalget, besluttede hun sig for at sætte sig grundigt ind i folkekirkens forhold. Hun stillede op til menighedsrådet i sit lokale sogn, Bredballe ved Vejle, og her har hun siddet siden.

”Jeg er meget optaget af de strukturelle ting omkring folkekirken, og jeg synes, at folkekirken trænger til demokratisering. Derfor arbejdede jeg i min tid i Folketinget for en bred debat om folkekirkens forhold og styreform,” siger hun.

”Jeg håber stadig, at et af de forslag, som det regeringsnedsatte udvalg i 2012 kom med angående folkekirkens styrelse, bliver gennemført, så vi får en forfatningskirke, hvis ledelse er valgt af folkekirkens medlemmer.”

Hvis det stod til Karen Klint, skulle menighedsrådene have forhandlingsret for de menighedsrådsansatte medarbejdere. Derudover ønsker hun sig, at alle – ansatte og frivillige – i folkekirken vil være mere fællesskabsorienterede i deres virke. Ifølge Karen Klint er folkekirken nemlig præget af, at de forskellige medarbejdergrupper og frivillige arbejder i hver deres søjler og ikke altid føler ansvar for at binde tingene sammen.

”På døgninstitutionsområdet, hvor jeg har det meste af min arbejdserfaring, var der en stærk bevidsthed om, at de mennesker, vi havde med at gøre, var 100 procent afhængige af os. Vi arbejdede på borgernes præmisser. I folkekirken er der tværtimod en solistkultur,” siger hun.

Hun kan dog ikke genkende det meget negative billede, som nogle giver, af inkompetente menighedsråd.

”Det er en skrøne. Der sidder mange kompetente mennesker, der har erfaring som revisorer, personalechefer og direktører. Vi skal naturligvis ikke lede det kirkelige som en privat virksomhed eller en døgninstitution, men vi har masser af relevante erfaringer og kompetencer,” siger Karen Klint.

Hun efterlyser til gengæld bedre branding af folkekirken og større fokus på den glæde og det håb, som efter hendes mening er det, kirken især kan bidrage med.

Karen Klint bor fortsat i Bredballe, hvor hun hver dag går 5-10 kilometer med sine hunde og bruger meget tid på havearbejde. På sin fødselsdag kan hun hejse flaget i en flagstang, som hendes morfar fik rejst ved hendes barndomshjem, for den blev for nylig flyttet til Bredballe.