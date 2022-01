Tina Christensen skal fungere som formand i 3F efter Per Christensen skandale. Lær hende at kende her

I denne uge måtte Per Christensen trække sig som formand for 3F efter afsløringerne om et mangeårigt dobbeltliv. Nu skal næstformand Tina Christensen fungere som formand frem til en ekstraordinær kongres. I den forbindelse har Kristeligt Dagblad stillet hende en række spørgsmål om livet