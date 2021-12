Tutu kæmpede til det sidste for, at verden skal blive mere demokratisk

Med tidligere ærkebiskop Desmond Tutus død har verden mistet en moralsk stemme, der blev ved med at insistere på, at alle mennesker er skabt til at få et værdigt liv. Hans indsats som demokratiforkæmper vil blive savnet i en tid, hvor religiøse modsætninger og politisk ekstremisme truer med at ødelægge den liberale retsstat med lighed for loven uanset religion, race, køn eller etnicitet.