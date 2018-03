Verdensborger levede tre liv i et

Viggo Søgaard fik som ung et kald om at rejse til Thailand som missionær, som styrede ham til hans død i sidste uge. Hele livet var han engageret i mission og udviklingsarbejde i Asien og undervisning over hele verden

I august sidste år rejste Viggo Sø- gaard, hans kone, Ketty, og parrets to børn til Thailand og Myanmar for at afslutte de Danida-projekter, Viggo Søgaard var ansvarlig for. Der skulle afrapporteres, projekter skulle overdrages, og skriveborde skulle ryddes. Under opholdet holdt Viggo Søgaard en tale for medarbejderne og de frivillige på radio- og tv-stationen Fredens Stemme i Chiang Mai i Thailand. Det var et sted, han grundlagde i 1960’erne, da han og hustruen Ketty netop var rejst ud som missionærer for Det Danske Missionsforbund. Fredens Stemme var den første kristne organisation, der brugte kassettebånd til undervisning og forkyndelse i stedet for spolebånd og grammofonplader, og etableringen af radiostationen og eksperimentet med kassettebånd blev første succesrige skridt i Viggo Søgaards karriere inden for teologisk kommunikation.