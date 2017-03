Munk på fire ben

Efter en ond og dramatisk nyhedsuge serverer vi her et stykke fredagsslik: Historien om en boliviansk munkeorden, der har adopteret en hjemløs hund.

Humor er måske ikke det første, man tænker på i forbindelse med en katolsk munkeorden.

Men en billedserie på Facebook vidner om en rimelig veludviklet humoristisk sans blandt nogle bolivianske munke i St. Francis Klosteret i Cochabamba. Her ser man munkene posere med en hund iklædt franciskanernes traditionelle munkekutte.

Hundens borgerlige navn er Carmelo. Det er en herreløs og omstrejfende schnauzer-hund, som franciskanermunkene har taget til sig. I klosteret går den også under navnet ”Broder Bigotón”, på dansk ”Broder Overskæg”.



Ifølge den polskfødte professor Kasper Mariusz Kapron, der lagde billederne på Facebook, begyndte udstyrsstykket som en vittighed. Men ikke kun en vittighed.

Franciskanerordenen er grundlagt af Frans af Assisi, der også er dyrenes beskytter. Og netop budskabet om barmhjertighed over for hjælpeløse og nødstedte dyr er med de bolivianske munkes initiativ nået verden rundt.

Og det har udløst en så overvældende interesse for klosteret, at munkene har måttet forsikre omverdenen om, at deres schnauzer ikke går klædt sådan til hverdag.

