Mens renterne stiger barberer danske boligejere af på gælden

Efter måneder med renter på himmelflugt har de danske boligejere valgt at barbere deres gæld til realkreditlån ned og flytte pengene over på opsparingen. Det viser tal fra Nationalbanken onsdag.

Her kan man læse, at den samlede gæld til realkreditlån er faldet med 55 milliarder kroner det seneste år til omkring 1740 milliarder kroner ved udgangen af maj.

Normalt vokser den samlede realkreditgæld, men ifølge privatøkonom hos Arbejdernes Landbank Brian Friis Helmer har udsigten til højere renter på boliglånet, fået boligejerne til minimere deres gæld.

- Det er bestemt ikke hverdagskost, at vi ser så mærkbart et fald i realkreditgælden, som vi gør i øjeblikket, skriver han i en analyse.

- De mærkbare rentestigninger har betydet, at tusindvis af boligejere har benyttet lejligheden til at omlægge deres fastforrentede lån og skære restgælden ned. Samtidig har der været mindre aktivitet på boligmarkedet.

- Boligejerne omlagde fastforrentede lån for næsten 250 milliarder kroner sidste år.

Mens gælden til realkreditlån er faldet, har opsparingskontiene vokseværk.

Ser man på indlån i bankerne, plejer de gerne at vokse i foråret, hvor mange blandt andet får penge tilbage i skat fra året før.

Alligevel er det første gang, siden landet blev lukket ned i foråret 2020 under coronapandemien, at bankopsparingerne er steget fire måneder i streg i maj.

Ifølge markedschef i pensionskassen Sampension Anne-Louise Lindkvist er der røget 37 milliarder kroner mere ind på de danske opsparinger siden januar.

- Udviklingen kan blandt andet været et udtryk for, at opsparingslysten stadig er udbredt blandt danskerne, og samtidig kan det også spille ind, at mange i foråret har fået lønstigninger, siger hun.

Samtidig beskriver hun det som "fornuftigt", hvis der er tale om, at boligejere har lagt lidt til side med udsigten til højere renter forude.

Eksempelvis blev det tirsdag afgjort, at 200.000 boliglån fra på lørdag skal betale lidt over et procentpoint mere i rente om måneden det næste halve år.

Selv om den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har lettet foden fra rentespeederen, så har Den Europæiske Centralbank (ECB) allerede varslet, at den trykker renten yderligere op i juli.

