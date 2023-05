Mere end hver tiende solgte bil i EU-landene kører på el

Med hastige skridt fortsætter elbilerne med at stjæle markedsandele i EU-landene.

Det viser en opgørelse fra brancheorganisationen De Danske Bilimportører. Den repræsenterer bilproducenterne i Danmark

I april alene blev der indregistreret næsten 95.000 nye elbiler. Det svarer til mere end hver tiende nyregistrerede bil i perioden.

Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen i Dansk Industri, glæder sig over, at det ikke længere kun er de nordeuropæiske lande, som trækker udviklingen i den retning.

- Elbilerne fylder glædeligvis mere og mere i det europæiske bilsalg.

- Efter i en årrække at være drevet af primært de nordeuropæiske lande, begynder resten af Europa nu også at følge med, siger han i en kommentar.

Også hybridbilerne oplever stadig større efterspørgsel. Her var der knap 200.000 nyregistreringer i april.

Benzinbilerne fylder dog stadig mest, når salget opgøres hver måned. Knap fire ud af ti nyregistrerede biler i april kører således på brændstoffet.

For bilmarkedet som helhed fortsætter den vækst, som det har set i løbet af 2023.

Det glæder Mads Rørvig, direktør for organisationen, sig over.

- Markedet er ikke på niveau med 2019, men væksten fortsætter lige nu måned efter måned, hvilket er positivt, siger han i en pressemeddelelse.

- Der er dog fortsat udfordringer for bilmarkedet, herunder usikkerhed, der stadig fylder en del hos forbrugerne.

I perioden fra januar til april er der blevet sendt 3,5 millioner nye EU-biler ud på vejene.

Blandt de fire store bilmarkeder var det Spanien, som så den største vækst i den periode.

Her voksede salget med 33,7 procent.

Herefter fulgte Italien med en vækst på 26,9 procent, Frankrig med 16,7 procent og til sidst Tyskland med 7,9 procent.

Dog er bilsalget stadig mindre, end det var i 2019.

Sammenlignes perioden januar til april 2023 med samme periode i 2019, er markedet i år faldet 22,8 procent.

