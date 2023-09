Mere strømlinet Tesla-model kan fås i Danmark i oktober

Bilproducenten Tesla har haft stor succes med Model 3, der er selskabets billigste model, og som er blevet solgt i over to millioner eksemplarer verden over.

Nu er Tesla klar med en længe ventet opgradering af modellen, som skulle være tilgængelig på det europæiske marked fra og med slutningen af oktober.

Den nye Model 3 har fået et mere aerodynamisk ydre, som reducerer luftmodstanden og dermed øger rækkevidden.

Standardmodellen RWD kan nu køre 554 kilometer på en opladning, hvilket er en forbedring på 44 kilometer. Tilsvarende kan Longe Range AWD-modellen køre 678 kilometer fremover uden at skulle lades op, hvor grænsen før gik ved 626 kilometer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både for- og baglygter har fået nyt udseende, og fælgene er optimeret, så de også bidrager til den øgede rækkevidde.

Teknikken i bilen er der ikke ændret meget på, men bagsædepassagererne har fået en skærm bag på midterkonsollen, som de kan kigge på, ligesom muligheder for at oplade mobiltelefoner og computere er forbedret.

Prisen for den nye model ligger i den almindelige RWD-udgave på 339.990 kroner, mens Long Range-modellen koster 399.990 kroner. Det er 10.000 kroner dyrere end de hidtidige listepriser.

Tesla er det mest populære bilmærke i Danmark i 2023, hvor der er indregistreret 11.243 Tesla-biler, svarende til en markedsandel på knap 12 procent.

/ritzau/