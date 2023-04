Merrild melder om fremgang i salg af dyrere og bedre kaffe

Der blev sidste år købt mindre kaffe i Danmark, men selskabet Merrild havde gavn af, at der til gengæld også blev købt dyrere kaffe.

Det meddeler Merrild i forbindelse med årsrapporten for 2022.

Merrild leverede en omsætning på omkring 840 millioner kroner, hvilket er en stigning i forhold til 2021, hvor omsætningen landede på 638 millioner kroner.

Også resultatet steg fra 21,4 millioner kroner til 29,2 millioner kroner.

Det er femte år i træk, at Merrild leverer vækst i både overskud og omsætning.

Merrild ser en tendens til, at der bliver købt kaffe af højere kvalitet.

- Under coronanedlukningen øgede vi vores salg af kvalitetskaffe til private, men samtidig fortsatte vi udviklingen af vores salg og tilstedeværelse i away from home-markedet.

- Det kom os til gode i 2022, da samfundet åbnede op, siger Merrild-direktør Tom Faurschou.

Merrild, som også står bag Lavazza, skriver, at kaffemarkedet under coronapandemien - altså tidligt i 2020 - i højere grad gik i retning af, at danskerne drak deres kaffe derhjemme.

Men i løbet af 2022 er flere igen begyndt at drikke kaffe uden for hjemmet.

Selskabet meddeler, at det har vundet markedsandele på dagligvaremarkedet. Merrild gik til en markedsandel på 26 procent målt på volumen fra 25,6 procent året forinden. I værdi steg markedsandelen fra 21,5 procent til 22,4.

Merrild meddeler, at selskabet har indført prisstigninger for at dække omkostninger i forbindelse med øgede omkostninger til grøn kaffe.

I 2023 ser Merrild, at der blandt andet i forbindelse med krigen i Ukraine er visse usikkerheder i markedet.

- Vi er forsigtige optimister, men er selvfølgelig bevidste om, at der er ydre omstændigheder, vi ikke kan kontrollere, siger Tom Faurschou.

/ritzau/