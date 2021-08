Messerschmidt skabte rivalisering i DF. Nu betaler han prisen

Selvom Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, anker sin dom på seks måneders betinget fængsel for svindel med EU-midler, er han sat ud af spillet om at blive sit partis næste leder

For et år siden gav folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) i Avisen Danmark sin store analyse af, hvorfor Dansk Folkeparti fik så dårligt et valg i 2019. Interviewet kom få uger efter, at samme avis havde talt med partiformand Kristian Thulesen Dahl om det samme, men de to toppolitikere var åbenlyst uenige om både diagnose og kur for det kriseramte parti.