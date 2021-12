Messerschmidts forsvarer anklager dommer for årelang antipati

Over 20 opslag på sociale medier viser ifølge Morten Messerschmidts forsvarer, at dommer er inhabil.

Peter Schradieck, der er Morten Messerschmidts (DF) forsvarer, siger, at dommeren fra Retten i Lyngby igennem mange års opslag på sociale medier har vist, at han ikke sympatiserede med partiet eller Morten Messerschmidt.

Ved Retten i Lyngby blev Morten Messerschmidt i august i år idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

Efterfølgende er det kommet frem, at dommeren siden 2013 er kommet med mindst 20 ytringer på sociale medier, der kan tolkes som kritiske over for Morten Messerschmidt eller Dansk Folkeparti.

Derfor vil Morten Messerschmidt mandag ved Østre Landsret have ham erklæret inhabil og sagen sendt tilbage til byretten.

- Man kan sige, om det ikke er formildende, at det er sket over en lang periode, og at mange af opslagene er gamle?

- Men det er af afgørende betydning. For det viser, at dommeren over en otteårig periode kontinuerligt har tilkendegivet, at han ikke sympatiserer med Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt og endda med Morten Messerschmidt i kontekst af den nærværende sag, siger Peter Schradieck.

Sagen kom frem, da dommeren kort efter domsafsigelsen likede et opslag på Facebook fra tidligere minister Søren Pind, der beklagede, at ære i dansk politik ifølge ham spiller en mindre og mindre rolle i politik.

Dommeren har beklaget, at liket kunne opfattes som en kritik af Morten Messerschmidt. I et svar, der blev læst op ved Østre Landsret, har han skrevet:

- Liket var ikke en tilkendegivelse vedrørende domfældte. Da jeg blev opmærksom på, at det kunne opfattes sådan, fjernede jeg det straks.

- Jeg skal oprigtigt beklage, at domfældte har følt sig stødt over det passerede. Det har ikke været min hensigt.

Forsvarer Peter Schradieck peger på netop den beklagelse.

- Det har en betydning, at vi har en beklagelse fra dommeren selv. Han udtrykker beklagelse over, hvordan det er opfattet.

- Og dermed også accept af, at hans like kan forstås og opfattes, som det er blevet, siger han.

Forsvareren siger desuden, at inhabilitet skal vurderes på, både om man kan bevise, at den givne dommer rent faktisk var inhabil. Men også på, om der er indikationer på, at dommeren var inhabil. I juristsprog at der skal kigges på både subjektiv og objektiv inhabilitet.

/ritzau/