Meta kan undgå at betale norske millionbøder i lang tid

Mandag er det norske datatilsyn begyndt at udstede daglige millionbøder til Meta Platforms, som ejer Facebook og Instagram, for brud på databeskyttelsesregler.

Selv om dagbøderne den næste tid kan hobe sig op, betyder det ikke nødvendigvis, at Meta skal betale dem.

Det siger det norske datatilsyns internationale chef, Tobias Judin, i et skriftligt svar.

Beløbet svarer til 668.400 danske kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dagbøderne kommer, fordi Meta Platforms eksempelvis indsamler data om, hvor brugerne befinder sig, og bruger det til at rette reklamer mod brugere på platformene.

Det var allerede midt i juli, at Datatilsynet i Norge gjorde det klart, at det mente, at Meta brød reglerne for dataindsamling af dets brugere.

Dengang skrev Datatilsynet, at techgiganten ville få frem til 4. august til at få rettet op på sin praksis.

Meta har anmodet Oslo tingrett om et midlertidigt forbud, som skal afgøres i en retssag 23. og 24. august.

Hvis Meta får medhold i sin anmodning, betyder det, at Meta ikke skal betale dagbøderne før en fuld retssag, som først vil finde sted "et stykke tid ud i fremtiden", oplyser Tobias Judin.

Får Meta derimod ikke et midlertidigt forbud, skal de altså betale, og der medregnes dagbøderne, som det norske tilsyn er begyndt at udstede mandag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dagbøderne løber i første omgang frem til 3. november. Det giver dermed Norge mulighed for i alt at skrive bøder på 81 millioner norske kroner. Det svarer til godt 54,1 million danske kroner.

Ordningen kan dog gøres permanent, hvis Datatilsynet bringer sagen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB). EDPB kan beslutte, at dagbøderne skal fortsætte, indtil Meta retter op på praksis.

- Det er noget, vi overvejer at gøre. I så fald vil det være meget mere effektivt, end at de enkelte lande træffer deres egne beslutninger, lyder det fra Tobias Judin.

Det norske datatilsyn har givet Meta indtil 20. august til komme med deres svar på at tage sagen videre til EDPB.

- Vi må se om, der er noget i deres kommentarer, som tilsiger, at vi ikke tager det til EDPB. Med andre ord har vi et åbent sind. Men vi har sagt til Meta, at det er vores intention, skriver Tobias Judin.

/ritzau/