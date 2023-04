Metas milliardoverskud overstiger forventningerne

Meta, der er moderselskabet for blandt andet Facebook og Instagram, slår markedsforventningerne med et overskud på 5,7 milliarder dollar for første kvartal.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Af selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag aften dansk tid, fremgår det også, at Meta omsatte for 28,6 milliarder dollar i årets første kvartal.

Det er tre procent mere end samme periode sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

En del af årsagen til det gode resultat kan ifølge nyhedsbureauet Reuters findes i, at digitale annoncører vender sig mod velkendte platforme som Facebook og Instagram i en tid med økonomisk usikkerhed.

Mark Zuckerberg, der er administrerende direktør og stifter af Meta, er tilfreds med resultatet.

- Vi havde et godt første kvartal, og vores fællesskab bliver ved med at vokse, siger han i en udtalelse i regnskabet.

- Vores AI-arbejde (kunstig intelligens, red.) giver gode resultater på vores apps og forretninger. Vi bliver også mere effektive, så vi kan bygge bedre produkter hurtigere og sætte os selv i en stærkere position for at levere vores langsigtede vision.

Zuckerberg har i løbet af 2022 fyret mange medarbejdere. I marts i år annoncerede Meta, at det vil skære medarbejderstanden med yderligere 10.000 ansatte.

Stifteren har proklameret, at 2023 skal være "effektivitetens år".

Artiklen fortsætter under annoncen

Det stærke resultat fra første kvartal kommer, mens også andre techselskaber er på vej op.

Googles moderselskab, Alphabet, kunne tirsdag berette om et godt resultat for første kvartal. Det samme kunne Microsoft.

Ifølge Reuters steg Metas aktier med ni procent, efter at regnskabet blev offentliggjort onsdag.

Af regnskabet fremgår det, at Facebook har knap tre milliarder månedlige brugere. Det er en stigning på to procent sammenlignet med samme tid sidste år.

/ritzau/