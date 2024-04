Efter indstillet metrodrift i København kører togene igen

Efter metroproblemer i København tidligt mandag morgen kører togene på alle metrolinjer nu igen.

Det skriver metroselskabet på sin hjemmeside omkring klokken 06.45.

- Vi kører efter planen, lyder det.

Fra omkring klokken 5.30 holdt alle tog stille på linjerne M3 og M4 grundet tekniske problemer. Det lød, at der ingen tidshorisont var for, hvornår de igen ville begynde at køre, og de tekniske problemer blev ikke uddybet.

På grund af en brandalarm var der desuden ingen tog, der stoppede ved Kongens Nytorv. Det er fortsat uvist, hvorfor alarmen lød.

/ritzau/