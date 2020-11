Mette Frederiksen aflyser besøg på grund af corona

En person i statsministerens familie er testet positiv for corona. Derfor er besøg på Amalienborg aflyst.

Statsminister Mette Frederiksen (S) må aflyse besøg på Amalienborg torsdag. Her skulle hun have præsenteret ændringer i regeringen for dronningen, efter at Mogens Jensen onsdag trådte tilbage som fødevareminister.

En person i statsministerens familie er testet positiv for corona. Derfor er besøg på Amalienborg aflyst. I stedet vil statsministeren telefonisk præsentere rokade for dronningen 14.30 torsdag, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

