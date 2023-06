Mia Stevns drabsmand er skuffet: Risikerer tung hammer torsdag

Skuffet og chokeret.

Sådan er den 38-årige mands reaktion på, at han onsdag eftermiddag i Retten i Aalborg er blevet kendt skyldig i at have dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Det fortæller hans forsvarer, Mette Grith Stage, der kort efter skyldkendelsen talte med den nordjyske elektriker.

- Han er selvfølgelig skuffet over resultatet og også i et vist omgang chokeret over det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når han er blevet fundet skyldig i så alvorlige forbrydelser, kan han godt regne ud, at der også er en tung hammer, der falder i morgen, siger hun med henvisning til, at retten torsdag udmåler straffen.

Onsdag klokken 13 læste retsformanden i sagen skyldkendelsen op.

Her blevet det konkluderet, at den 38-årige er skyldig i at have forsøgt at voldtage Mia Skadhauge Stevn, og at han har dræbt hende ved kvælning. Han har ellers nægtet sig skyldig.

Han er desuden skyldig i usømmelig behandling af lig ved at have parteret liget, hvilket han har erkendt.

Ved oplæsningen af kendelsen var det ikke umiddelbart til at se en reaktion fra den 38-årige mand. Som ved andre retsmøder i sagen undgik han at se ned på tilhørerrækkerne, hvor blandt andre Mia Skadhauge Stevns pårørende sad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Først torsdag er der procedure om, hvad straffen skal være. Senere torsdag ventes straffen udmålt.

Specialanklager Mette Bendix har allerede tilkendegivet, at hun går efter fængsel på livstid - alternativt forvaring.

Mette Grith Stage vil torsdag argumentere for en lavere straf, men vil ikke endnu sige, hvad hun går efter.

- Jeg vil jo gøre gældende, at det er for høje strafpåstande, men jeg er jo ikke overrasket over, at anklageren går efter lovens hårdeste straffe i en sag, hvor man er dømt for så alvorlig kriminalitet, siger advokaten.

/ritzau/