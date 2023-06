Mias familie takker for støtten: Lad jer ikke skræmme af en galning

Drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn må ikke skræmme folk fra at leve livet, lyder det ifølge DR og TV 2 i en udtalelse fra den dræbtes familie.

Udtalelsen kommer, efter at den 38-årige Thomas Thomsen torsdag er idømt forvaring for drabet.

- Vi håber, at børn og unge husker på, at Mias død er en gal mands værk og ikke er en generel frygt værdig - og ikke lader sig skræmme fra at leve det fantastiske og frie liv, der er mulighed for i Danmark, skriver familien ifølge de to medier.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar 2022 efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg med en veninde.

Hun blev samlet op af den 38-årige, som efterfølgende kørte hende til et skovområde ved Hammer Bakker nord for Aalborg.

Planen var efter rettens vurdering, at den 38-årige ville voldtage kvinden, som han aldrig havde mødt før.

Retten finder det dog ikke bevist, at gerningsmanden nåede at gennemføre en voldtægt. Derfor er han dømt for forsøg på voldtægt.

Han blev også fundet skyldig i at have slået kvinden ihjel, selv om han hævdede, at hun var faldet i skoven og pådraget sig dødelige kvæstelser.

Da den 22-årige kvinde forsvandt, skabte det stor national opmærksomhed. Allerede en uge efter at hun var forsvundet – og sidenhen bekræftet død – havde Nordjyllands Politi fået omkring 1500 henvendelser fra borgere.

Familien takker politiet for "dets hurtige og grundige arbejde" og sender også en varm tak til befolkningen for støtte og opbakning.

- Vi vil gerne udtrykke en stor tak til hele Danmark for al den sympati, hjælp og omsorg vi har mærket. Vi har behov for at takke alle, som i forbindelse med vores store og meningsløse tab har haft berøring med os.

Udtalelsen er underskrevet Mia Skadhauge Stevns søster, mor og far.

/ritzau/